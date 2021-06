Le marché des sneakers est en pleine expansion, également en matière de durabilité. La marque belge Komrads vend des actions pour renforcer sa croissance. " Vous investissez dans une entreprise durable, qui veut faire partie de la solution. "

Komrads est un nom qui parle aux amateurs de sneakers. Dans les années 70 et 80, les festivals accueillaient invariablement deux clans de spectateurs : l'un avec les célèbres Converse aux pieds, l'autre arborant les ICNS de la marque soviétique Komrads. Toutefois, ces vingt dernières années, la marque a quelque peu disparu des radars. En 2016, elle a fini par atterrir dans les mains de Mark Vandevelde et de son épouse Greet Goegebuer. Sous leur direction, la marque a subi une métamorphose durable : les chaussures sont désormais fabriquées en cuir de pomme et en caoutchouc recyclé.

En 2020, malgré la crise sanitaire, Komrads a réussi à doubler son chiffre d'affaires. Mark Vandevelde et Greet Goegebuer se sont également concentrés sur le développement de leur boutique en ligne et de leur réseau d'agents. Ils ont des agents aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Scandinavie et au Portugal, entre autres. Ils sont également en négociations avec des agents aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud.

Komrads est maintenant à la recherche d'investisseurs, afin de financer cette croissance internationale. Pour ce faire, le couple a choisi la plateforme néerlandaise Eyevestor. "Les actions sont placées dans une coopérative", explique Mark Vandevelde. "La plateforme permet notamment de consulter le cours de l'action, et d'acheter et de vendre des actions. Toute la communication aura également lieu via Eyevestor." À terme, des dividendes seront également versés.

Mark Vandevelde en Greet Goegebuer © Komrads

"Vous investissez dans une entreprise durable, qui veut faire partie de la solution et non du problème", ajoute Greet Goegebuer. "En choisissant Komrads, vous aidez également la planète et tous ses habitants."

L'objectif est de collecter 500 000 euros. La moitié de cette somme est destinée à soutenir les ventes internationales et le e-commerce. 20 % vont au développement des produits et autant à la mise en place d'un programme de circularité. 50 000 euros seront utilisés pour rembourser des dettes.

Le couple a choisi de lever des fonds au sein de sa propre communauté plutôt que de s'adresser à un grand investisseur. "Nous ne sommes pas de vieux hippies, mais nous sommes convaincus qu'un petit geste peut faire une grande différence", déclare Greet Goegebuer. "C'est la force de notre marque et c'est grâce à ce message que nous parviendrons à réunir les fonds nécessaires. Bien sûr, nous voulons faire des bénéfices, mais nous surtout du happy people profit."

Production durable

Ces dernières années, nous avons été forcés de constater que l'industrie de la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde. Seul un pour cent de toutes les chaussures est recyclé. Contrairement à d'autres marques de mode durable, Komrads ne prétend pas être "la plus clean" ou "la plus durable". "Pourtant, c'était notre objectif", précise Mark Vandevelde. "Mais c'était très opportuniste, très difficile, et surtout beaucoup plus coûteux que prévu. Aujourd'hui, nous essayons simplement de faire de notre mieux."

Ainsi, les baskets sont produites au Portugal, et elles répondent donc à la législation sur les conditions de travail en Europe. En outre, Komrads promet d'avoir le plus faible impact possible sur la planète. La marque utilise donc du cuir de pomme certifié, du caoutchouc recyclé et mise sur une chaîne de production courte. Elle proposera bientôt une collection conçue à partir de plastique provenant des océans. Et pour boucler la boucle, les sneakers usées peuvent être renvoyées à l'entreprise pour être transformées en nouvelles paires.

"Nous voulons être la meilleure alternative aux baskets du marché", déclare Mark Vandevelde. "Nos ambitions durables et locales parlent aux consommateurs. Les chiffres nous le montrent. Si ce n'est pas déjà le cas cette année, nous atteindrons certainement un chiffre d'affaires d'un million l'an prochain."

. © Komrads

