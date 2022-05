Selon le style de l'acteur Andrew Garfield.

QUI EST ANDREW GARFIELD?

Né à Los Angeles en 1983, il a grandi dans la campagne anglaise du Surrey. Le désir d'être acteur s'est manifesté très tôt dans sa vie puisqu'il a commencé à suivre des cours à l'âge de 9 ans. Après un emploi chez Starbucks et plusieurs petits rôles - dans, entre autres, Doctor Who, The Other Boleyn Girl et Never Let Me Go -, il s'est fait connaître aux côtés de Jesse Eisenberg dans The Social Network. Avant de faire une percée plus importante encore grâce à son rôle de nouveau Spider- Man/Peter Parker, qui lui a permis de rencontrer Emma Stone, son ex-compagne. L'acteur vit actuellement à Londres. Fils d'une mère britannique et d'un père américain, il a hérité des deux univers, amalgamant sans peine la décontraction façon L.A. et le style classique britannique, et n'hésitant pas à sortir des sentiers battus en matière de looks. Si dans la vie quotidienne, il apparaît souvent en hipster new-yorkais, sur le tapis rouge et lors des shootings, il ose des costumes de couleurs vives ou pastel. Son allure fluctue parfois entre le débraillé et le léché. Un look réservé à des gens de caractère. Ou ayant une imago de rock star - que l'on peut soi-même s'arroger aisément. On ne dit jamais non au color block dans une tenue, quelle que soit la personne qui la porte - m/f/x. Deux des trois pièces seront de préférence de la même couleur mais dans une tonalité différente - preuve que l'on maîtrise le sujet. Le look d'Andrew Garfield est cool et casual, et paraît n'avoir nécessité aucune intervention d'un styliste. La chemise déboutonnée et les lunettes solaires lilas confèrent un élan jeune. L'on aurait pu y combiner encore une fine chaîne en or... L'effet, ici, aurait été à coup sûr plus sexy que macho.