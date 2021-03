Pour la première fois, Arte Antwerp ouvre une boutique permanente hors d'Anvers. Le label belge fait son entrée au coeur du monde de la mode bruxellois.

Après Anvers, sa ville natale, Arte Antwerp se lance dans une nouvelle aventure dans la capitale belge. "En s'installant ici, Arte Antwerp crée un point de chute pour sa communauté bruxelloise", explique le fondateur et directeur artistique de la marque, Bertony Da Silva. "C'est une communauté dynamique et tournée vers l'international qui dispose maintenant d'un morceau de notre univers à portée de main.".

Pour rendre hommage à la communauté locale, Arte Antwerp lance une gamme exclusive de sweatshirts à capuche et de T-shirts disponibles uniquement dans la boutique bruxelloise. Cette nouvelle étape coïncide également avec le cinquième anniversaire de la boutique d'Anvers.

Ambiance décontractée

Le label belge n'a pas choisi la rue Antoine Danseart sans raison pour installer sa nouvelle boutique. Cette rue commerçante emblématique est connue pour son ambiance dynamique et décontractée ainsi que pour sa longue tradition créative. Et c'est principalement ce lien avec des personnalités créatives que la marque chérit.

. © Arte Antwerp

Pour l'aménagement intérieur, Arte Antwerp a travaillé avec l'étoile montante belge Orson Van Beek. Le spatial designer a transformé les lieux en un espace moderniste avec des clins d'oeil au travail de l'architecte d'intérieur Michel Boyer et à l'iconique Espace Niemeyer de l'architecte Oscar Niemeyer. Dans la boutique, les dernières collections d'Arte Antwerpen sont mises en avant par des parois en aluminium et des étagères modulaires qui peuvent être ajustées selon les saisons. Le plafond d'origine en béton brut a été conservé. Le plancher en bois clair apporte une touche chaleureuse à l'espace.

. © Arte Antwerp

