Plus branchée que Blankenberge et moins mondaine que Knokke, la reine des villes balnéaires de la côte belge mérite une place sur votre to-do list cet été.

En train, c'est malin

Finis les embouteillages et les retards de bus ou de kusttram : Ostende dispose de sa propre gare parfaitement située. L'idéal aussi pour réduire son empreinte écologique. Une fois descendus du train, nous mettons le cap sur le tout nouvel hôtel Cocoon (Van Iseghemlaan 21/25) aménagé dans le plus pur style de Hampton Beach où nous avons prévu de passer la nuit. À deux pas de la plage et du centre-ville, cet hôtel 4 étoiles est le quatrième établissement du groupe hôtelier C-Hotels basé en Flandre occidentale. Il propose un buffet de petit-déjeuner à la fois délicieux et ultracomplet avec notamment des viennoiseries locales à se damner. Après le check-in, place à l'apéritif au bar de la plage éphémère Polé Polé Beach (Albert I-promenade 41). Au programme : cocktails sous les palmiers les pieds dans le sable avant de savourer un délicieux repas chez Frenchette (Madridstraat 12), un gastrobar spécialisé dans les plats créatifs à partager.

À la découverte du street art

La quatrième édition de The Crystal Ship, le plus grand festival d'art dans les espaces publics d'Europe, a pour thème "The Dictatorship of Art". Cette année encore, des artistes (inter)nationaux se sont pliés en quatre pour offrir aux visiteurs des peintures murales et des installations dans toute la ville. L'occasion de (re)voir les 54 chefs-d'oeuvre imposants (et des centaines d'autres plus petits) des éditions précédentes. À pied ou à vélo, découvrez un parcours artistique à travers la ville en téléchargeant gratuitement le plan sur le site web. Vous pouvez également prendre le ferry à destination de la rive Est pour admirer des oeuvres plus imposantes. Nous vous recommandons alors de vous attabler au Marina. Ou alors de rentrer au centre-ville pour tester le concept de street food branché Mommy's Bastards. Autres bonnes adresses : la terrasse du Cappuccino, Toope ou encore Albrecht. Pour un délicieux café, faites une halte au Fitzgerald Coffee Bar (Louisastraat 4C).

The Chrystal Ship © Katrien Huysentruyt

Shopping

Vous cherchez un cadeau à (vous) offrir ? Maison L'Oxygène (Leopold II-laan 30) est une boutique multimarque qui met à l'honneur ba&sh, American Vintage, Veja et d'autres très beaux labels. Plus qu'un magasin, Lily (Hertstraat 5) est un foyer de pièces tendance. Les amateurs de shopping responsable feront un saut chez Ferm (Vlaanderenstraat 5), qui propose des accessoires, des vêtements et des objets d'intérieur, ainsi qu'une deuxième boutique entièrement dédiée à l'homme (Sint-Paulusstraat 38).

Vous n'êtes pas fan d'art ? Découvrez notre sélection.

Festival de sculptures de sable (Zeeheldenplein) : un monde féérique à découvrir du 22 juin au 8 septembre.

Hangtime (Fortstraat 128) : 1.000 mètres carrés de trampolines, une piscine à balles géante et des aires de jeux.

Oostende Koerse (Koningin Astridlaan 10) : courses de chevaux à l'hippodrome de Wellington chaque lundi du 1er juillet au 26 août.

Ostend Beach Dance Festival (Konterdamkaai 22) : la plus grande beach party de Belgique du 12 au 14 juillet.

Festival de feux d'artifice (Groot Strand) : un spectacle étincelant les 8-15-21-22-29 juillet et les 5-12-15 août.

Theater aan Zee - TAZ#2019 (Leopoldpark et lieux divers dans et autour de la ville) : une programmation unique du 31 juillet au 10 août.

North Sea Beer Festival (Leopoldpark) : plus de 30 brasseries et entreprises brassicoles, food trucks et divers concerts du 23 au 25 août.

De Grote Post (Hendrik Serruyslaan 18a) : un centre culturel a.k.a. lieu de rencontre pour assister à un spectacle ou tout simplement boire un café.

Plus d'informations pratiques sur visitoostende.be.

