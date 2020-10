Les gens broient du noir en ce moment. Normal, les nouvelles sur le front sanitaire ne sont pas bonnes, et cette mauvaise habitude de rester scotché à la télévision ou sur les réseaux sociaux n'entraîne qu'une seule chose: l'affaiblissement des résistances psychologiques.

Encaisser un message négatif n'est déjà pas simple pour notre cerveau, mais l'encaisser lorsque ce message est répété jusqu'à la nausée est pire encore. En fait, certains d'entre nous sont dans un état de sidération, un peu comme le lapin devant les phares d'une voiture, sauf qu'ici, les phares, ce sont les mauvaises nouvelles répétées en boucle, souvent sans valeur ajoutée si ce n'est de nous déprimer encore plus.

Heureusement que nos ancêtres n'avaient pas de TV ou de réseaux sociaux, nous ne serions sans doute pas là!

Que faire pour éviter ce cycle morbide? D'abord, doser la consommation de vos informations négatives, et ensuite garder à l'esprit que ce satané covid n'est pas immortel. Personne ne peut prédire quand il partira de manière naturelle ou via un vaccin, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas une date précise qu'il faut partir du principe qu'il sera avec nous jusqu'à notre dernier souffle.

Pour les vaccins, ils devraient être disponibles au premier trimestre 2021. Et n'oublions pas que les traitements sont aujourd'hui plus efficaces, puisque la mortalité reste encore sous contrôle, même si hélas, le nombre d'entrées en réanimation explose!

La majorité des entreprises a aujourd'hui besoin d'activité, encore plus que de soutien financier.

Pour les entreprises, le ou les mois à venir seront très difficiles. Mais il faut garder à l'esprit que la meilleure politique économique gouvernementale aujourd'hui, c'est d'abord une bonne politique sanitaire, mais sans le côté morbide de notre nouveau ministre de la santé.

En fait, la majorité des entreprises, ce dont elles ont besoin aujourd'hui, encore plus que de soutien financier, c'est d'activité. Si les gens ne sortent pas et ne consomment pas, le carnet de commandes ne bougera pas même si j'ai de l'aide. Qu'on le veuille ou non, les mesures prises ce vendredi seront décisives pour permettre à nos entreprises de repartir sur le bon pied.

Il est impossible d'imaginer un 3e confinement: l'économie ne pourrait pas le supporter.

Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il faut aujourd'hui déjà penser au dé-confinement. Nous devons apprendre de nos erreurs des mois passés. Il est impossible d'imaginer un 3e confinement: l'économie ne pourrait pas le supporter. Et surtout, il faut déjà - maintenant - sécuriser l'année 2021, la logistique pour l'approvisionnement d'un vaccin doit être pensée maintenant.

Face à ce virus de la peur encore plus dommageable que le virus lui-même, nous devons nous rappeler qu'en 2050, nous serons 9 milliards d'habitants. Nous n'étions que 250 millions du temps de Jésus-Christ. Entre ces deux dates, que de massacres, de guerres, de pandémies mais nous sommes toujours vivants, et c'est cet instinct de survie qui va, une fois de plus, nous aider à passer ce cap difficile.

Gardons le moral, s'il vous plaît. Et comme le disait Winston Churchill: si tu traverses l'enfer, surtout, tu ne t'arrêtes pas!

