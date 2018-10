Vos testaments et donations sont-ils encore valables?

Entrée en vigueur le 1er septembre dernier, la nouvelle législation en matière successorale offre davantage de libertés sur plusieurs terrains. Elle en restreint toutefois d'autres, de sorte que des milliers de donations et testaments pourraient s'avérer caducs ! Survol de ce qui change, de ce qui n'est plus possible et des parades à mettre en oeuvre pour éviter les écueils.