"Une marge salariale de 0,8% est insuffisante", réclament les syndicats, "La loi est la loi" répond la FEB

Le président de la FGTB Robert Verteneuil était très clair en matinée: "l'économie va mieux, les salaires des CEO augmentent, 0,8% n'est donc pas suffisant". Le syndicat tablait, lui, sur une marge de 1,4%. Mais il donnera toutes ses chances à la concertation avec le patronat. "Nous avions espérer un autre chiffre", abondait Miranda Ulens, numéro 2 du syndicat socialiste. "Nous allons essayer d'être créatifs" lors des négociations.

Le syndicat libéral, par la voix de son président Mario Coppens, indiquait également que la marge maximale donnée par le Conseil central de l'Economie ne correspondait pas "au chiffre dont nous rêvions".

"Nous verrons plus tard où nous arriverons", concédait-il, ajoutant que les accords interprofessionnels (AIP) ne se limitaient pas à la marge salariale. Du côté de la CSC, Marc Leemans disait "ne pas vouloir commenter des chiffres qui n'ont pas encore été discutés à la table du Groupe des 10".

"Nous devons avoir confiance dans la concertation." Le président du syndicat chrétien avait avancé précédemment le chiffre de 1,5% pour la marge salariale. M. Leemans lançait une pique envers le syndicat socialiste, qui a d'ores et déjà annoncé une manifestation le 4 février pour l'augmentation du pouvoir d'achat.

"Toutes les déclarations dans les médias et annonces d'actions ne vont pas aider", estimait-il. "Nous donnons la priorité aux négociations, autant que possible." En réaction, Miranda Ulens rappelait que la manifestation annoncée concernait des aspects bien plus larges que ceux des négociations pour l'AIP. Les partenaires sociaux espèrent pouvoir boucler leurs négociations d'ici une semaine.