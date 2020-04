L'homme d'affaires Philippe Bodson s'est éteint, victime du nouveau coronavirus.

"

Un visionnaire en matière d'énergie en Belgique", selon le groupe Engie

Le groupe énergétique Engie salue avec émotion la mémoire de Philippe Bodson et "exprime ses condoléances sincères et émues à sa famille", indique un communiqué de l'entreprise à propos de l'ancien patron de la FEB dont on a appris samedi le décès des suites du coronavirus. "Leader charismatique et bouillonnant d'idées, il a préparé le Groupe et ses équipes à la libéralisation du marché de l'énergie. Philippe Bodson a sans aucun doute été l'un des visionnaires en matière d'énergie en Belgique", dit encore le communiqué.

"En Belgique, il a permis de réaliser la fusion des trois sociétés historiques qu'étaient Intercom, Ebes et Unerg pour créer Electrabel, un champion européen de la production d'électricité et de la vente d'énergie", poursuit Engie. "Dans ses fonctions de patron de Tractebel, Philippe Bodson a été la cheville ouvrière de l'internationalisation du Groupe avec le développement de ses activités en Europe et au grand international à partir de son ancrage belge", conclut le communiqué.

"Un homme charismatique avec des convictions fortes" (FEB)

Le président de la FEB Bart De Smet et son administrateur délégué Pieter Timmermans présentent, au nom de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), leurs condoléances à la famille de Philippe Bodson, président honoraire de la FEB dont a appris samedi le décès des suites du coronavirus. Dans un communiqué, la FEB évoque un "homme charismatique avec des convictions fortes".

"J'ai beaucoup apprécié son soutien ces dernières années, et particulièrement, lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie de la FEB présentée cette année", souligne Pieter Timmermans. "Ses coups de téléphone de conseils précieux, partant d'une vision large sur la société et le développement économique, me manqueront énormément".

"Un géant de l'économie" (MR)

"L'épidémie de coronavirus a déjà emporté plus de 1200 personnes dans notre pays et j'ai une pensée pour tous leurs proches qui doivent faire face à un deuil dans des conditions particulièrement difficiles", déclare le président du MR Georges-Louis Bouchez. "Aujourd'hui, c'est un géant du monde économique belge qui est emportée par ce virus et je tiens à présenter mes très sincères condolances à ses proches".

"Profondément libéral, Philippe Bodson était avant tout passionné par l'économie et le monde des affaires", rappelle Georges-Louis Bouchez. "C'est d'ailleurs sa passion pour le secteur de l'énergie qui le motivera à tenter une expérience politique", précise le président du MR.

" Le groupe énergétique Engie salue avec émotion la mémoire de Philippe Bodson et "exprime ses condoléances sincères et émues à sa famille", indique un communiqué de l'entreprise à propos de l'ancien patron de la FEB dont on a appris samedi le décès des suites du coronavirus. "Leader charismatique et bouillonnant d'idées, il a préparé le Groupe et ses équipes à la libéralisation du marché de l'énergie. Philippe Bodson a sans aucun doute été l'un des visionnaires en matière d'énergie en Belgique", dit encore le communiqué."En Belgique, il a permis de réaliser la fusion des trois sociétés historiques qu'étaient Intercom, Ebes et Unerg pour créer Electrabel, un champion européen de la production d'électricité et de la vente d'énergie", poursuit Engie. "Dans ses fonctions de patron de Tractebel, Philippe Bodson a été la cheville ouvrière de l'internationalisation du Groupe avec le développement de ses activités en Europe et au grand international à partir de son ancrage belge", conclut le communiqué.Le président de la FEB Bart De Smet et son administrateur délégué Pieter Timmermans présentent, au nom de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), leurs condoléances à la famille de Philippe Bodson, président honoraire de la FEB dont a appris samedi le décès des suites du coronavirus. Dans un communiqué, la FEB évoque un "homme charismatique avec des convictions fortes"."J'ai beaucoup apprécié son soutien ces dernières années, et particulièrement, lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie de la FEB présentée cette année", souligne Pieter Timmermans. "Ses coups de téléphone de conseils précieux, partant d'une vision large sur la société et le développement économique, me manqueront énormément". "L'épidémie de coronavirus a déjà emporté plus de 1200 personnes dans notre pays et j'ai une pensée pour tous leurs proches qui doivent faire face à un deuil dans des conditions particulièrement difficiles", déclare le président du MR Georges-Louis Bouchez. "Aujourd'hui, c'est un géant du monde économique belge qui est emportée par ce virus et je tiens à présenter mes très sincères condolances à ses proches". "Profondément libéral, Philippe Bodson était avant tout passionné par l'économie et le monde des affaires", rappelle Georges-Louis Bouchez. "C'est d'ailleurs sa passion pour le secteur de l'énergie qui le motivera à tenter une expérience politique", précise le président du MR.