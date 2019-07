Créée en 1952, la fondation Levi Strauss est active dans trois domaines principaux dont la justice sociale. Dans ce cadre, elle soutient en Belgique l'action de microStart, qui accompagne les réfugiés dans la création de leur entreprise. En deux ans, l'ONG anderlechtoise a permis à 250 migrants de se lancer.

Affirmer que la problématique des migrants est prégnante en Belgique est un euphémisme. Après avoir agité notre société pendant des mois, elle a très largement pesé sur les débats électoraux, singulièrement au nord du pays. Avec, souvent, une connotation très négative. Pourtant, de nombreux études (Martin School Oxford, CNRS, etc.) démontrent largement l'impact positif que les réfugiés produisent sur les économies européennes. A l'occasion de la journée mondiale des réfugiés à la fin juin, Daniel Lee, le directeur exécutif de la fondation Levi Strauss, est venu en Belgique pour montrer ces effets positifs et, notamment, la création d'entreprises, et donc d'emplois, par ces réfugiés.

...