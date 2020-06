Le déficit public de la Belgique, plombé par la crise sanitaire, atteindra 26 milliards d'euros en 2025, soit quelque 5% du produit intérieur brut, est-il ressorti mardi des dernières perspectives économiques du Bureau du Plan. Une estimation en ligne avec celle avancée début juin par la Banque nationale.

Le déficit pour les finances publiques belges en 2020 est estimé actuellement à 47,5 milliards d'euros, soit quelque 11% du PIB. Le coût des mesures de soutien avoisinerait les 15 milliards d'euros, "sans même compter les reports de taxes et les garanties d'État", souligne le Bureau du Plan, qui avance que près de 60% de la perte de revenu national cette année a été absorbée par les pouvoirs publics.

Dans un scénario où la reprise économique n'est ni immédiate à court terme, ni intégrale à moyen terme, il subsisterait à l'horizon 2025 un déficit public de l'ordre de 26 milliards d'euros, ce qui représente environ 10% des budgets de l'ensemble des administrations, s'inquiète l'organisme de référence.

Le déficit primaire (hors charges d'intérêts) reste lui à un niveau record de 3 à 3,5% du PIB. Cette situation est "particulièrement préoccupante" pour le pouvoir fédéral et la sécurité sociale, déjà fortement endettés avant la crise sanitaire et davantage exposés en raison de leur structure de recettes et dépenses, insiste le Bureau du Plan.

