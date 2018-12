Trump n'exclut pas de "prolonger" la trêve commerciale avec la Chine

"Les négociations avec la Chine ont déjà commencé. A moins d'être étendues, elles s'arrêteront 90 jours après la date (le 1er décembre, NDLR) de notre merveilleux et très chaleureux dîner avec le président Xi en Argentine", a tweeté le président, qui multiplie les sorties pour vanter les résultats de la rencontre.

Les négociateurs américains devront s'assurer qu'un "VRAI accord est possible avec la Chine. S'il l'est, on le conclura", a encore tweeté le président.

"Le président Xi et moi voulons un accord et cela devrait probablement se faire", at-il ajouté, soulignant qu'il était "l'Homme des tarifs douaniers" pour faire payer ceux qui "pillent la grande richesse de notre Nation".

Donald Trump a accepté samedi de retarder de 90 jours l'imposition de taxes douanières supplémentaires de 25% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées, qui sont déjà sujettes à des tarifs douaniers de 10%.

En échange, le dirigeant chinois a notamment accepté d'acheter plus de produits américains et d'ainsi réduire le déficit commercial qui hérisse tant le locataire de la Maison Blanche.

Selon M. Trump, ces achats, notamment de produits agricoles, doivent commencer "tout de suite".

Le milliardaire menaçait d'augmenter ces taxes au 1er janvier si rien n'avançait. Depuis son entrée à la Maison Blanche, Donald Trump s'est lancé dans une offensive contre les pratiques commerciales de la Chine qu'il juge --tout comme les Européens-- déloyales, comme par exemple le transfert forcé de technologies ou encore le non respect de la propriété intellectuelle.