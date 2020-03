Donald Trump a annoncé lundi vouloir prendre des mesures "de grande ampleur" pour soulager l'économie américaine face aux répercussions de l'épidémie de nouveau coronavirus, qui seront détaillées mardi.

Le président Trump a notamment évoqué "une coupe possible dans les taxes salariales" qui doit être discutée avec les responsables du Congrès.

"Nous allons également parler d'une aide aux personnes qui sont payées à l'heure", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche de l'équipe coordonnant la réponse américaine à l'épidémie.

Il a annoncé une nouvelle conférence de presse mardi afin de détailler ces mesures.

"Je serai ici demain après-midi pour vous informer sur les mesures économiques que nous prenons, qui seront majeures" et "de grande ampleur", a déclaré le président américain.

"Le monde a été pris de court" par le coronavirus, a également dit Donald Trump.

L'épidémie de Covid-19 a fait plonger les marchés, Wall Street enregistrant lundi sa plus lourde dégringolade sur une séance en plus de 11 ans.

Mais le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, également présent lors de cette conférence de presse, s'est voulu rassurant: "Les Etats-Unis ont l'économie la plus robuste du monde", a-t-il assuré. Il a loué les mesures économiques et commerciales prises jusqu'ici par le président, qui ont placé selon lui "l'économie américaine dans une très bonne position".

Donald Trump a invité les patrons des principales grandes banques américaines à une réunion à la Maison Blanche mercredi, selon des sources bancaires à l'AFP.

De son côté, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a reconnu lundi soir dans une lettre à ses élus qu'il était "évident que de nouvelles mesures parlementaires (allaient) vite devenir nécessaires".

Mais "compte tenu des informations selon lesquelles l'administration Trump envisage de nouvelles réductions d'impôts pour les grandes entreprises touchées par le coronavirus", Mme Pelosi a réitéré son appel à "prioriser la santé et la sécurité des travailleurs Américains sur les intérêts des entreprises".

A couteaux tirés, démocrates et républicains devront désormais négocier.

