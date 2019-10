opinion

"Tourner la page de l'austérité"

Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL.

Le débat sur l'austérité a fait couler beaucoup d'encre au cours des 10 dernières années. Celle-ci a été décriée et souvent présentée comme une soumission aux créanciers ou à l'Allemagne, dans la mesure où c'était le prix à payer pour l'implication de cette dernière dans les mécanismes de sauvetage des pays en difficulté. Tout cela a donné l'impression qu'il y avait un choix : celui de l'austérité ou celui de la relance. Mais en fait, la question de l'austérité était plus complexe. Tout comme l'est aujourd'hui la question de son abandon.

En quoi consistait l'austérité ? Pour faire simple, il s'agissait de remettre les finances publiques de la plupart des pays de la zone euro sur de bons rails, mais aussi plus largement de remettre ces économies dans des conditions de fonctionnement compatibles avec l'union monétaire. Bien entendu, cela représentait des mesures d'économies, qui ont effectivement affaibli des Etats déjà durement touchés par deux récessions (2008-2009 et 2012-2013).

...

