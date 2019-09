Le tour-opérateur Thomas Cook Belgique vise un redémarrage des activités d'une majeure partie de la société. 501 emplois seraient sauvés, vraisemblablement par une reprise. Deux entités, employant 75 personnes, font faillite, a indiqué mardi Jan Dekeyser, CEO de Thomas Cook Belgique, lors d'une conférence de presse.

"Nous n'avons pas d'autres choix que de demander la faillite pour deux des trois sociétés: Thomas Cook Belgique (70 collaborateurs) et Thomas Cook Retail (5 personnes)", a ajouté M. Dekeyser.

Pour la troisième société, Thomas Cook Retail Belgique, qui comprend le siège et les agences, il sera demandé une protection contre les créanciers. "Nous allons demander une procédure dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises (LCE) pour Thomas Cook Retail Belgique. Cela concerne 501 travailleurs dans les agences Neckermann et Thomas Cook", précise M. Dekeyser.

Selon le CEO, il y a des "contacts approfondis" en cours avec des investisseurs pour rendre cette dernière entité partiellement ou totalement rentable.

La protection contre les créanciers n'a pour l'instant pas encore été demandée mais le tour-opérateur va élaborer un plan ces prochains jours pour le présenter au tribunal de l'entreprise. "Nous allons maintenant préparer la procédure LCE, et ce sera ensuite au tribunal de décider", a précisé M. Dekeyser. "Les dernières 36 heures ont été très difficiles et épuisantes. Je tiens à remercier tous les employés pour leur engagement continu dans les agences et au siège."

Le CEO a encore précisé que les salaires de septembre seraient payés.

"Ce matin, quelques vols n'ont pas pu être opérés. En tant que direction belge, nous nous excusons auprès de nos clients", a encore déclaré le CEO. "Tous les clients sont couverts par le fonds de garantie. C'est celui-ci qui décide si un voyage se poursuit ou non."

Thomas Cook emploie environ 600 personnes en Belgique. Chaque année, 700.000 personnes font appel aux services du tour-opérateur (marques Thomas Cook et Neckerman).