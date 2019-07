Il a frôlé la "catastrophe" en raison des tensions entre Paris et Washington: le G7 Finances de Chantilly (Oise) a finalement donné une nouvelle "dynamique" à l'OCDE pour trouver un accord international sur la taxation du numérique.

Toutes les conditions étaient réunies pour rendre ce G7 difficile: la France avait adopté une semaine avant sa propre loi sur la taxation du numérique, les États-Unis avaient ouvert une enquête qui pourrait déboucher sur des sanctions contre Paris et, comble de malchance, le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin est arrivé en retard en raison d'un problème avec un avion Air France dans lequel il avait embarqué à Washington.

"Avant l'ouverture du G7, la dynamique n'était pas bonne. La Maison-Blanche a mis des bâtons dans les roues de la présidence française du G7", a expliqué à l'AFP une source proche des négociations. "On est passé pas très loin de la catastrophe", a-t-elle ajouté.

Une autre source a confirmé ces problèmes initiaux. "On a évité le pire, en d'autres termes, une confrontation infondée sur le numérique", a-t-elle reconnu, rappelant que la taxe française "se limitait à 400 millions d'euros par an, qu'elle ne concernait pas que des groupes américains et qu'elle n'était surtout pas protectionniste".

Le ton a changé dès l'arrivée de M. Mnuchin mercredi en début d'après-midi au château de Chantilly où se tenaient pendant deux jours la rencontre annuelle des ministres de Finances du G7. Son homologue français Bruno Le Maire "a eu trois entretiens avec lui" pendant cette première journée, a précisé une source française.

"La France a mouillé sa chemise pour trouver un accord lors de ce G7", a affirmé à l'AFP Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

Lors de ses interventions devant la presse, M. Le Maire n'a d'ailleurs pas cessé de se féliciter de l'ambiance "amicale" et "constructive" de la réunion, répétant à chaque fois que la France retirerait sa taxe dès qu'un accord mondial serait trouvé à l'OCDE.

- Les "réussites" de Chantilly

Pour le commissaire européen Pierre Moscovici, présent à Chantilly, le G7 s'est conclu sur "deux réussites": "Nous avons évité un contentieux sur la taxation du numérique et nous avons lancé une dynamique en arrêtant le principe d'une taxation d'une activité hautement numérique qui ne s'arrête pas au digital", a-t-il déclaré à l'AFP.

En effet, les sept pays se sont mis pour la première fois d'accord "pour taxer les activités sans présence physique, en particulier des activités numériques", s'est réjoui M. Le Maire lors de la conférence de presse finale.

A première vue très complexe, le résultat de Chantilly constitue pourtant "une avancée", selon les sources consultées. Il ouvre la voie à l'OCDE pour travailler désormais sur la "définition du droit à taxer sans présence physique" et "sur la répartition des profits" pour les Etats.

"L'OCDE a désormais le soutien du G7 pour avancer", a expliqué M. Moscovici, qui a rappelé les propos de M. Le Maire au début du G7, quand il avait prévenu que si les sept membres de ce club très select ne se mettaient pas d'accord, il serait presque impossible d'y parvenir avec près de 130 pays autour de la table dans les discussions menées par l'institution internationale basée à Paris.

"De notre point de vue, cet accord est très positif", a d'ailleurs assuré M. Saint-Amans. "En application de ce qui a été décidé à Chantilly, nous allons pouvoir travailler afin de trouver une solution à l'échelon international", a-t-il ajouté.

"C'est un pas en avant, mais il reste encore du chemin", a réagi M. Moscovici, tout comme M. Mnuchin à la fin de la réunion lorsqu'il a affirmé qu'il y avait "encore du travail à faire".

Il reste un an et demi pour y parvenir: à Chantilly, M. Le Maire a souhaité que les chefs d'Etat du G20 puissent approuver cet accord d'ici à la fin 2020.

En attendant, la France et les États-Unis ont campé sur leurs positions: Paris a maintenu sa taxe et Washington n'a pas retiré son enquête.