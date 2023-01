L'économie singapourienne a enregistré en 2022 une croissance plus importante que prévu, mais beaucoup plus lente qu'en 2021, selon des données officielles publiées mardi, des analystes mettant en garde contre un ralentissement à venir.

Le taux de croissance de Singapour, de 3,8% en 2022, a été supérieur aux 3,5% prévus par le gouvernement, mais est resté inférieur aux 7,6% de 2021. Cet indicateur a cependant été freiné par une contraction de 3% de l'important secteur manufacturier singapourien au cours du dernier trimestre.

La croissance du quatrième trimestre s'est établie à 2,2%, en forte baisse par rapport aux 4,2% du trimestre précédent, selon les estimations provisoires du ministère du Commerce. Les exportations de puces informatiques, notamment, ont été affectées par une diminution de la demande mondiale causée par une inflation galopante et de fortes hausses des taux d'intérêt. "Bien que (cette) performance légèrement supérieure suggère une certaine résilience des activités économiques pour le moment, la tendance générale reste à la baisse", a mis en garde dans une note Yeap Jun Rong, analyste chez IG.

Selon Capital Economics, les exportations devraient continuer de chuter, les prévisions tablant sur une récession possible de l'économie mondiale cette année. "Les taux d'intérêt élevés, la baisse de l'épargne des ménages et l'inflation élevée vont probablement freiner la demande intérieure", a estimé Capital Economics.

Song Seng Wun, économiste chez CIMB Private Banking, a déclaré à l'AFP que "l'économie de Singapour, bien que confrontée à des vents contraires, s'est assez bien portée. Mais les perspectives sont prudentes, étant donné que nous sommes une économie très dépendante du commerce".

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a prévenu dans son discours du Nouvel An qu'en 2023, la croissance devrait se tasser à 0,5-2,5%. "Les perspectives internationales restent troublées. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue, sans aucune issue favorable en vue", a-t-il soutenu. "Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine vont probablement persister. Il reste à voir à quelle vitesse la Chine va se remettre du Covid-19, tandis que les Etats-Unis et l'Union européenne pourraient bien entrer en récession. Notre économie sera affectée."

Les performances économiques de la cité-Etat sont souvent considérées comme un baromètre pertinent de la conjoncture mondiale en raison de sa dépendance aux échanges avec le reste du monde.

