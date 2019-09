Semaine de la mobilité: la FGTB propose un "New deal progressiste et durable"

La FGTB a avancé une série de propositions, mardi, à l'occasion de la semaine de la mobilité, pour un "New deal rouge et vert, progressiste et durable" à même, selon le syndicat socialiste, d'assurer une transition sociale vers une économie neutre sur le plan climatique.

