"Sacrifier 4.000 porcs sains, c'est sans doute nécessaire pour rassurer l'Europe"

"Il est malheureux d'en arriver à sacrifier 4.000 porcs sains, mais c'est sans doute nécessaire pour rassurer l'Europe et les pays importateurs de viande porcine belge", a commenté le secrétaire général de la Fédération wallonne de l'Agriculture, Yvan Hayez, à la sortie d'une rencontre entre l'Agrofront et les différents ministres de l'Agriculture. Les mesures prises par le ministre fédéral Denis Ducarme sont "globalement pertinentes et adéquates", juge M. Hayez.