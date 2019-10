Reprise des négociations commerciales Etats-Unis-Chine en attendant la rencontre avec Trump

Les principaux négociateurs commerciaux chinois et américains se sont retrouvés vendredi -tout sourire, tape sur le dos et poignées de mains pour les caméras- pour un second jour de discussions avant une rencontre entre Donald Trump et le vice-Premier ministre Liu He, donnant l'espoir d'une avancée dans ce dossier qui empoisonne la croissance mondiale.