opinion

Que faire si vous devez travailler le jour des élections?

Carmen Adriaenssens Experte du Groupe S

On ne peut pas l'ignorer, que ce soit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou les affiches sur la voie publique: dimanche les élections ont lieu. Et pas n'importe quelles élections, mais bien les élections parlementaires européennes, fédérales et régionales. En tant que Belge, vous êtes obligé d'aller voter, mais que faire si vous devez travailler ce jour-là? Ou que faire si vous êtes convoqués en tant qu'assesseur au bureau de vote? Carmen Adriaenssens, experte du Groupe S, énumère les options.