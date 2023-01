Le gouvernement fédéral a repris lundi les négociations avec le géant de l'énergie Engie, en vue de maintenir ouvertes les deux dernières centrales nucléaires, à savoir Doel 4 et Tihange 3. Normalement, l'objectif était d'arriver à un accord avant Nouvel An, mais ce délai s'est avéré trop court. Un délai difficile à estimer...

Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) négocient depuis un certain temps avec Engie quant à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. L'objectif est de maintenir ces deux centrales ouvertes, à partir de l'hiver 2026-2027, pendant dix années supplémentaires. Normalement, toutes les centrales nucléaires devraient fermer définitivement au plus tard en 2025, mais la guerre en Ukraine en a décidé autrement.

Selon un protocole d'accord signé en juillet entre le gouvernement et Engie, l'objectif était de mettre en place un accord d'ici la fin de l'année. Cependant, samedi, le dernier jour de l'année, on a appris qu'il faudrait plus de temps. Selon un communiqué, "de nombreux progrès ont été réalisés ces derniers jours sur un certain nombre de points cruciaux (...) Néanmoins, un délai supplémentaire est nécessaire pour parvenir à un accord qui satisfasse pleinement les deux parties."

En tout état de cause, l'objectif reste de parvenir à un accord à court terme. Cet accord est important afin qu'Engie puisse rapidement commencer les travaux nécessaires. Le Premier ministre et la ministre de l'Énergie ont reçu le feu vert du kern, samedi, pour poursuivre les négociations. Il en est ressorti qu'il est préférable de parvenir à un bon accord plutôt qu'à un accord qui respecte les délais.

Les négociations reprennent ce lundi. Il est difficile de prévoir quand celles-ci seront finalisées. Les discussions se concentrent sur trois axes interconnectés, déjà identifiés dans la lettre d'intention de juillet: la prolongation en elle-même, la structure qui devra être créée par Engie et l'Etat pour exploiter les centrales, et le coût lié à la gestion des déchets nucléaires.

