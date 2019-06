La production mondiale de matières plastiques a continué à croître en 2018, tirée par l'Asie et les Etats-Unis, mais la production en Europe a reculé et les importations américaines sont une "préoccupation", a indiqué mardi la fédération PlasticsEurope.

La production mondiale a atteint l'année dernière 359 millions de tonnes (Mt), en hausse de 3,2%, un rythme un peu inférieur à l'année précédente (+3,9%).

L'Asie représente plus de la moitié de la production de matériaux plastiques, notamment tirée par la Chine qui pèse pour près d'un tiers (108 Mt).

En dépit de cette production importante, le continent asiatique reste "structurellement déficitaire et importateur", a indiqué Éric Quenet, directeur région Ouest Europe de PlasticsEurope, en présentant les chiffres à la presse.

La Chine a continué à augmenter ses capacités de production de plastiques, sur la base de charbon, et cette tendance devrait se poursuivre.

Autre région en croissance, les Etats-Unis qui continuent à bénéficier du développement du gaz de schiste. Des unités de production très compétitives ont été lancées sur base d'éthane, notamment plus compétitives que les productions européennes.

Mais l'augmentation de la consommation domestique ne suffit pas à absorber ces nouvelles capacités, d'où "une pression de plus en plus forte de ces unités américaines" à l'export.

Le phénomène a été renforcé par le durcissement du contentieux commercial avec la Chine, et la production américaine "se retrouve de plus en plus sur le marché européen", a observé M. Quenet.

En 2018, les importations européennes venant des États-Unis ont augmenté de 26% en volume, selon PlasticsEurope.

"Ce que nous avons enregistré en 2018 continue et se renforce en 2019, en conséquence de l'aggravation du contentieux sino-américain", a dit M. Quenet.

"C'est une préoccupation" et "cela doit se traiter au niveau européen", a-t-il déclaré. "Notre marché européen reste relativement ouvert avec des droits de douane encore relativement modérés", a-t-il constaté.

Parallèlement, la production de plastiques en Europe a reculé l'an dernier (-4,3%) après une année 2017 assez forte, alors que la consommation augmentait légèrement de 0,4%.

Dans ce contexte, la France a connu en 2018 une "baisse forte et amplifiée" de la production (-5,1%) par rapport à l'Europe, et une consommation aussi en baisse (-2,6%), venant après une année 2017 très positive. Un ralentissement des commandes a été enregistré à partir du second semestre 2018.