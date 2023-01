Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Le covid infectera des millions de personnes en 2023. Mais sous réserve d'apparition d'un nouveau variant dangereux, les décès devraient rester limités à moins du double de ceux dus à la grippe.

Au début de la pandémie, le taux de mortalité était plus de 200 fois supérieur. A mesure que les décès dus à la pandémie diminuent, l'Onu pense que l'espérance de vie à la naissance repartira à la hausse en 2023, après avoir diminué de 1,8 année en 2020 et 2021.

Les gouvernements auront du mal à financer l'élargissement des systèmes de soins de santé à l'heure où l'économie tousse et les coûts flambent. Les ventes de médicaments et les dépenses de santé par personne augmenteront d'environ 5% en dollars nominaux mais diminueront en termes réels sous l'effet de l'inflation. Des pays comme l'Inde et le Nigeria étendront leur couverture universelle en matière de soins de santé. La Finlande va introduire des réformes de grande envergure. Le débat autour de l'avortement restera animé aux Etats-Unis et ailleurs.

Les laboratoires pharmaceutiques intensifieront leurs acquisitions pour compenser l'expiration de brevets et la concurrence sur les médicaments génériques, notamment pour l'anti-inflammatoire Humira d'AbbVie, le médicament le plus vendu au monde. General Electric va poursuivre la scission et l'entrée en Bourse de GE Healthcare. Pfizer, qui planche sur un avenir plus vert, alimentera l'ensemble de ses activités américaines à l'énergie solaire dès 2023.

A tenir à l'oeil: Genomics England, un organisme public de recherche, examinera jusqu'à 100.000 nouveaux-nés en 2023 pour rassembler des données sur les maladies rares. C'est un petit pas de plus vers le séquençage systématique du génome entier, ce qui constitue une énorme avancée vers la médecine personnalisée. Les maladies rares touchent environ 400 millions de personnes dans le monde. Or, trois quarts de ces maladies sont génétiques.

1.739 Dollars Les dépenses moyennes prévisionnelles par personne dans le monde pour les soins de santé en 2023, soit 20% de plus qu'en 2019.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

