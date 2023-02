L'Italie et le Royaume-Uni ont lancé mercredi un nouveau partenariat économique salué par Londres comme le premier accord de ce genre avec un pays de l'Union européenne depuis le Brexit.

Les deux pays ont signé un protocole d'accord sur "un dialogue stratégique pour la promotion des exportations et des investissements bilatéraux" qui vise "à approfondir le solide partenariat économique entre les deux pays, l'adaptant au contexte +post-Brexit+", selon un communiqué du gouvernement italien. Les relations commerciales entre les deux pays sont couvertes par l'accord commercial post-Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Selon Rome, le nouveau partenariat entend créer une structure dans laquelle les entreprises et les institutions pourront mieux coopérer, essentiellement dans les secteurs les plus innovants, comme l'économie verte ou les sciences de la vie.

La ministre britannique du Commerce Kemi Badenoch s'est rendue à Rome pour signer ce protocole d'accord avec le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani. "Ce partenariat marque une étape importante dans les relations commerciales du Royaume-Uni avec l'Europe", a déclaré Mme Badenoch dans un communiqué, ajoutant qu'il stimulerait le commerce entre les entreprises britanniques et italiennes et "faciliterait la voie pour de précieux investissements".

Selon Londres, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays est d'environ 49 milliards d'euros par an. Le chef de la diplomatie britannique James Cleverly se rend également cette semaine en Italie pour des discussions avec M. Tajani et entre les ministres de la Défense des deux pays.

Tokyo, Rome et Londres ont annoncé début décembre leur coopération pour développer un avion de combat de nouvelle génération d'ici 2035. M. Cleverly va également discuter à Rome sur la manière de réduire les flux de migrants illégaux en Europe, un sujet particulièrement à coeur pour la cheffe d'extrême droite du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Le ministre britannique des Affaires étrangères se rendra également à Malte pour des discussions sur les mêmes sujets, ont précisé ses services.

