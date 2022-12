L'Inflation a continué de fortement ralentir en Espagne en décembre, s'établissant à 5,8% en rythme annuel, soit une diminution d'un point par rapport au mois précédent, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (INE). Au Portugal aussi l'inflation a baissé en décembre.

Si ce chiffre est confirmé le mois prochain par l'INE, il marquerait une chute spectaculaire de cinq points par rapport au pic de 10,8% atteint en juillet, qui constituait un record depuis le début des séries statistiques il y a quelque 38 ans, et la cinquième baisse mensuelle d'affilée. Dans son communiqué, l'INE explique cette nouvelle baisse par le fait que les tarifs de l'électricité ont augmenté "moins qu'en décembre 2021" et que les prix des carburants "enregistrent une baisse supérieure" à celle du mois correspondant de l'année passée.

En revanche, les prix ont moins diminué qu'en décembre 2021 dans le secteur des vêtements et des chaussures, alors que ceux des aliments transformés et du tabac ont augmenté, sans que le montant de la hausse soit précisé. Le gouvernement espagnol a adopté mardi des mesures pour aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse continue des prix des produits alimentaires, la principale étant la suppression de la TVA sur des denrées de première nécessité et sa diminution de moitié pour l'huile et les pâtes (de 10% à 5%). L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'est établi en décembre à 5,6%, soit "plus d'un point de moins que celle enregistrée le mois précédent".

Hausse de l'inflation sous-jacente

En revanche, l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de certains prix -comme ceux de l'énergie- et est corrigée des variations saisonnières, a subi une nouvelle augmentation pour atteindre 6,9% sur un an (contre 6,3% en novembre, où elle avait déjà augmenté de 0,1 point). La ministre de l'Économie Nadia Calviño a qualifié de "très positive" cette nouvelle baisse de l'inflation, estimant "logique" la poursuite de la hausse de l'inflation sous-jacente.

"Il est logique que (...) les aliments transformés, les biens industriels tardent plus" à voir leurs prix baisser, "dans la mesure où ils ont également mis plus de temps à augmenter", a-t-elle déclaré dans une interview à la radio Cadena Ser. "Il y a un élément de retard par rapport à la volatilité des prix des aliments non transformés et de l'énergie", a-t-elle ajouté. Le gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a multiplié cette année les plans d'aides pour tenter de contenir l'inflation, qui s'est envolée dans toute l'Europe, notamment en raison de la guerre en Ukraine. L'Espagne a ainsi obtenu avec le Portugal l'aval de l'UE pour décrocher du système tarifaire énergétique européen et plafonner les prix de l'électricité en les découplant de ceux du gaz. Madrid fait figure de bon élève en matière d'inflation par rapport à ses voisins, puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro, bien qu'ayant baissé de 0,6 point en un mois, était encore de 10% en novembre.

Dans ses projections macroéconomiques publiées le 20 décembre, la Banque d'Espagne a abaissé sa prévision d'inflation à 8,3% en moyenne annuelle pour 2022, contre 8,7% initialement prévu, et à 4,9% en 2023 au lieu de 5,6%. Cette baisse, liée aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la flambée des prix, reste cependant tributaire des "tensions géopolitiques" et des "marchés énergétiques" mondiaux, a-t-elle précisé. Le retour sous la barre des 2% -objectif de moyen terme de la Banque centrale européenne- ne devrait pas survenir avant 2025, selon la banque centrale espagnole.

Portugal: nouvelle baisse de l'inflation en décembre, à 9,6%

Les prix à la consommation au Portugal ont progressé en décembre de 9,6% sur un an, soit à un moindre rythme qu'en novembre (9,9%) et octobre (10,1%), selon une estimation rapide publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine). Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation moyenne s'établirait à 7,8%, a précisé l'office statistique portugais. Dans son budget de l'État pour 2023, le gouvernement socialiste prévoyait une inflation de 7,4% cette année, avant une baisse à 4% l'an prochain. De son côté, la Banque du Portugal avait à la mi-décembre revu à la hausse ses prévisions d'inflation, à 8,1% pour 2022 et 5,8% pour 2023. Par rapport au mois de novembre, l'indice des prix à la consommation a reculé en décembre de 0,3%, d'après les données publiées vendredi par l'Ine. L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 9,8% en glissement annuel, contre 10,2% en novembre.

Si ce chiffre est confirmé le mois prochain par l'INE, il marquerait une chute spectaculaire de cinq points par rapport au pic de 10,8% atteint en juillet, qui constituait un record depuis le début des séries statistiques il y a quelque 38 ans, et la cinquième baisse mensuelle d'affilée. Dans son communiqué, l'INE explique cette nouvelle baisse par le fait que les tarifs de l'électricité ont augmenté "moins qu'en décembre 2021" et que les prix des carburants "enregistrent une baisse supérieure" à celle du mois correspondant de l'année passée.En revanche, les prix ont moins diminué qu'en décembre 2021 dans le secteur des vêtements et des chaussures, alors que ceux des aliments transformés et du tabac ont augmenté, sans que le montant de la hausse soit précisé. Le gouvernement espagnol a adopté mardi des mesures pour aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse continue des prix des produits alimentaires, la principale étant la suppression de la TVA sur des denrées de première nécessité et sa diminution de moitié pour l'huile et les pâtes (de 10% à 5%). L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'est établi en décembre à 5,6%, soit "plus d'un point de moins que celle enregistrée le mois précédent".En revanche, l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de certains prix -comme ceux de l'énergie- et est corrigée des variations saisonnières, a subi une nouvelle augmentation pour atteindre 6,9% sur un an (contre 6,3% en novembre, où elle avait déjà augmenté de 0,1 point). La ministre de l'Économie Nadia Calviño a qualifié de "très positive" cette nouvelle baisse de l'inflation, estimant "logique" la poursuite de la hausse de l'inflation sous-jacente."Il est logique que (...) les aliments transformés, les biens industriels tardent plus" à voir leurs prix baisser, "dans la mesure où ils ont également mis plus de temps à augmenter", a-t-elle déclaré dans une interview à la radio Cadena Ser. "Il y a un élément de retard par rapport à la volatilité des prix des aliments non transformés et de l'énergie", a-t-elle ajouté. Le gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a multiplié cette année les plans d'aides pour tenter de contenir l'inflation, qui s'est envolée dans toute l'Europe, notamment en raison de la guerre en Ukraine. L'Espagne a ainsi obtenu avec le Portugal l'aval de l'UE pour décrocher du système tarifaire énergétique européen et plafonner les prix de l'électricité en les découplant de ceux du gaz. Madrid fait figure de bon élève en matière d'inflation par rapport à ses voisins, puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro, bien qu'ayant baissé de 0,6 point en un mois, était encore de 10% en novembre.Dans ses projections macroéconomiques publiées le 20 décembre, la Banque d'Espagne a abaissé sa prévision d'inflation à 8,3% en moyenne annuelle pour 2022, contre 8,7% initialement prévu, et à 4,9% en 2023 au lieu de 5,6%. Cette baisse, liée aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la flambée des prix, reste cependant tributaire des "tensions géopolitiques" et des "marchés énergétiques" mondiaux, a-t-elle précisé. Le retour sous la barre des 2% -objectif de moyen terme de la Banque centrale européenne- ne devrait pas survenir avant 2025, selon la banque centrale espagnole.Les prix à la consommation au Portugal ont progressé en décembre de 9,6% sur un an, soit à un moindre rythme qu'en novembre (9,9%) et octobre (10,1%), selon une estimation rapide publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine). Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation moyenne s'établirait à 7,8%, a précisé l'office statistique portugais. Dans son budget de l'État pour 2023, le gouvernement socialiste prévoyait une inflation de 7,4% cette année, avant une baisse à 4% l'an prochain. De son côté, la Banque du Portugal avait à la mi-décembre revu à la hausse ses prévisions d'inflation, à 8,1% pour 2022 et 5,8% pour 2023. Par rapport au mois de novembre, l'indice des prix à la consommation a reculé en décembre de 0,3%, d'après les données publiées vendredi par l'Ine. L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté de 9,8% en glissement annuel, contre 10,2% en novembre.