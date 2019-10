Il y a une entreprise à la frontière linguistique, côté wallon. Sur le panneau à l'entrée, on peut lire : "Ici on parle français". En face, du côté flamand, une autre entreprise avec à l'entrée le panneau : "Hier wordt niet gepraat, hier wordt gewerkt". C'est là une des nombreuses blagues qui circulent sur la soi-disant inertie des Wallons.

Non, le Wallon n'est pas plus paresseux que le Flamand mais la Belgique est le seul pays au monde qui autorise le chômage à vie. Le VDAB et le Forem ne ménagent pourtant par leurs efforts pour mettre les chômeurs au travail. Comme il y a plus de travail en Flandre qu'en Wallonie, le taux d'emploi est plus élevé en Flandre qu'en Wallonie depuis des décennies. On ne peut donc que se réjouir à l'annonce par le nouveau gouvernement de la Région wallonne d'un nouvel objectif en matière de taux d'emploi : " Le taux d'emploi doit augmenter de 1% annuellement pour atteindre un taux de 68,3% d'ici à 2024 ", peut-on lire dans la déclaration du gouvernement wallon. L'absence d'objectif du gouvernement bruxellois est tout à fait regrettable.

