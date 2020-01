En 2019, 11.817 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, soit 1.103 sociétés ou plus de 10% en plus qu'en 2018, a annoncé lundi la société d'informations commerciales Graydon. L'année 2019 devient ainsi la deuxième année ayant enregistré le plus de faillites après 2013 (12.306 faillites).

Graydon relève toutefois que la forte hausse est en partie attribuable à de récents changements législatifs et estime qu'"il ne faut pas dramatiser". Ainsi, les ASBL et titulaires de profession libérales peuvent désormais faire faillite tandis que plusieurs tribunaux de l'entreprise ont recouru à la possibilité qui leur est offerte de liquider les sociétés dites fantômes.

L'an dernier, une entreprise active sur 122 a mis la clef sous le paillasson, ce qui donne un taux de faillite de 0,82%. En 2018, ce taux était de 0,77% et en 2013, en pleine crise économique, il avait atteint un pic de 1,07% ou une entreprise active sur 93.

Les faillites prononcées en 2019 ont menacé un total de 21.480 emplois, ce qui représente une augmentation de plus de 13% par rapport à 2018. Graydon rappelle qu'il y a eu l'an dernier 11 faillites de sociétés comptant plus de 100 travailleurs, dont deux font même partie des plus lourdes de la décennie passée, à savoir la firme Belle de Courtrai (636 travailleurs) et le voyagiste Thomas Cook (630 travailleurs).

En Flandre, le nombre de faillites a bondi de 16% en 2018, à 5.763 (+794 par rapport à 2018), alors que la hausse est de 12,5% en Wallonie, à 2.932 faillites (+326 par rapport à 2018). La Région de Bruxelles-Capitale en a compté 3.074, soit près d'un petit pour cent de moins (ou -28) que l'année précédente.

Contrairement aux autres années, ce n'est plus le secteur de l'horeca mais celui de la construction qui a connu le plus de faillites en 2019: 2.086 (+7,5%), ce qui est un record sectoriel et représente un taux de faillite de 1,5% ou une entreprise active sur 67.

L'horeca a vu 2.072 entreprises déposer le bilan (+3,7%). Ce secteur continue à afficher le risque le plus élevé avec une entreprise active sur 30 en faillite l'an dernier.

Le secteur du transport arrive en troisième position en chiffres absolus avec 521 faillites, un niveau record pour ce secteur, avec un taux de 1,6% ou une entreprise active sur 62.