Quand on décide de placer ses actifs, ce n'est pas toujours uniquement pour soi-même mais généralement aussi pour ses proches. Ou pour apporter sa contribution à un monde meilleur. Cependant, à la croisée du droit successoral, du droit patrimonial, du droit des sociétés et de la fiscalité, les risques sont nombreux.

En avril 2018, Belfius lançait sa division Wealth Management, dirigée par Vanessa Dufour. " Nos Wealth Managers conseillent les personnes dont le patrimoine dépasse les 2,5 millions d'euros. Les Private Bankers, dans les agences, conseillent les clients qui disposent de plus de 500.000 euros d'actifs. En ce qui concerne les aspects techniques du conseil, tant les Private Bankers que les Wealth Managers bénéficient du soutien des experts des départements Business & Wealth Services (crédits, immobilier, philanthropie...) et Wealth Analysis & Planning (analyse et planification patrimoniale).

...