Engie Electrabel vient de recevoir le permis d'urbanisation pour la construction d'une éolienne de 4,2 MW sur le site de Knauf Insulation, en zoning industriel, à proximité directe de l'autoroute E25, à Visé, rapportent samedi La Libre et La DH.

L'éolienne, d'une hauteur totale de 150 mètres, doit permettre une production nette annuelle de 4.500 MW par an, soit "la consommation moyenne annuelle de 2.500 ménages", et "d'éviter le relâchement de 3.000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère", précise la porte-parole Hellen Smeets chez Engie.

Le projet a pour ceci de spécifique qu'une grande partie de l'électricité produite par cette éolienne sera absorbée par le constructeur de matériel d'isolation Knauf Insulation, soulignent les quotidiens.

Le début des travaux est prévu en 2023, pour un démarrage de la production début 2024. Comme pour tout permis, une période de recours est en vigueur jusqu'à fin août

