Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé de nouvelles négociations sur la part des dépenses militaires des pays alliés, alors que plusieurs d'entre eux souhaitent relever le seuil actuel de 2% du Produit intérieur brut (PIB).

"Certains pays membres de l'Alliance ont exprimé le souhait de faire de l'objectif de 2% un seuil minimal", a déclaré M. Stoltenberg, cité par l'agence de presse dpa.

Le secrétaire général de l'Otan dirigera les pourparlers qui devraient se tenir lors de "réunions, rencontres ministérielles et discussions dans les capitales", a-t-il affirmé, ajoutant être confiant sur le fait qu'un accord puisse être dégagé d'ici au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Otan, prévu les 11 et 12 juillet prochains à Vilnius, la capitale lituanienne.

Les pays de l'Alliance atlantique s'étaient engagés en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie, à porter leurs dépenses de défense à 2% de leur PIB d'ici à 2024.

M. Stoltenberg n'a pas précisé quels Etats appellent à rehausser l'objectif de 2%, mais la Pologne, la Lituanie et la Grande-Bretagne s'y sont déjà montrées favorables dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, selon des sources diplomatiques.

L'Allemagne, la Belgique et le Canada se montreraient plus réticents, leurs dépenses militaires tardant à rencontrer l'objectif des 2%. En Belgique, le gouvernement fédéral s'est accordé mi-juin pour consacrer 2% du PIB à la Défense à l'horizon 2035.

