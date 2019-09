Nouvelle majorité wallonne: un beau programme... sans budget

La nouvelle majorité qui s'apprête à gouverner la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles est bien généreuse. Le PS, le MR et Ecolo ont construit un programme qui prévoit 4 milliards d'euros d'investissements en Wallonie sur cinq ans dans la mobilité, l'infrastructure, les énergies renouvelables et la recherche.

© Belgaimage

Les Tec seront gratuits pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Le précompte immobilier diminuera d'environ 100 euros. La Région dépensera 20 euros par habitant pour promouvoir l'utilisation du vélo. Le catalogue est moins prolixe sur les sources de financement, sauf sur deux points : pas de nouvelles taxes, et le retour à ...

