La Russie n'augmentera pas sa production de pétrole dans l'immédiat, malgré le durcissement des sanctions américaines contre l'Iran, a déclaré samedi le président russe, Vladimir Poutine.

Les prix du pétrole ont flambé ces derniers jours, tutoyant la barre des 75 dollars pour la première fois depuis six mois, après que les Etats-Unis ont annoncé lundi l'annulation des exemptions américaines qui permettaient à certains pays, comme la Chine et l'Inde, d'importer du brut iranien malgré des sanctions de Washington.

Le président américain, Donald Trump, a assuré que d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, prendraient le relais afin de compenser la fermeture du robinet iranien. Mais Ryad a fait savoir dès mercredi qu'il n'entendait pas augmenter sa production dans l'immédiat.

En marge d'un sommet à Pékin, Vladimir Poutine a abondé dans le même sens. "Nous produisons actuellement 1,5 million de barils de pétrole par jour. Et nous pouvons en produire davantage. Nous avons un potentiel colossal. Mais nous avons un accord avec l'Opep prévoyant de maintenir la production à un certain niveau. Et cet accord reste en vigueur jusqu'en juillet", a indiqué M. Poutine lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet des Nouvelles routes de la soie à Pékin.