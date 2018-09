Montres, mugs et macarons: la présidence française lance sa marque

Ce lancement de produits siglés "Elysée", du nom du palais parisien qui abrite la présidence, coïncide avec la mise en place d'un site de vente en ligne (boutique.elysee.fr).

Une première gamme de 56 produits, dont 30 coûtent moins de 15 euros, est proposée en collaboration avec une vingtaine de fabricants français comme Le slip français (cabas et T-shirts siglés Président ou Première dame), le chocolatier Pierre Hermé (macarons aux couleurs tricolores), Lip (montre aux insignes de l'Elysée) ou Omy (livrets de coloriage)...

À partir de 2019, ces sociétés pourront directement distribuer ces produits sous licence via leurs réseaux de boutiques ou à l'étranger. "Cette distribution plus large offrira un rayonnement toujours plus important à la marque, aux valeurs républicaines, à la culture française et à ses savoir-faire emblématiques", souligne l'Elysée.

Sur chaque produit vendu, la présidence touchera un pourcentage de redevance (12% du prix) qui "sera affecté à des projets de restauration de l'Elysée", un ensemble de bâtiments vieux de 300 ans nécessitant remise aux normes ou rafraîchissement.

L'Elysée rejoint ainsi le rang des grandes institutions qui exploitent déjà le filon des produits dérivés, comme l'Assemblée nationale, qui dispose d'une boutique à Paris, ou l'ONU.

La marque "Présidence française" avait déjà été déposée par l'Elysée sous Nicolas Sarkozy en mars 2010, pour des objets comme les porte-clés, stylos ou timbres, mais avec une ambition commerciale bien plus limitée.