Etait-elle jalouse de son université qui, depuis 2016, emmène chaque année la liste des universités les plus innovantes d'Europe dressée par l'agence Reuters ? Toujours est-il que la ville vient d'être sacrée capitale européenne de l'innovation par la Commission européenne avec, à la clé, une récompense financière d'un million d'euros.

Cinq autres villes étaient en lice : Valence, Vienne, Espoo en Finlande, Helsingborg en Suède et Cluj-Napoca en Roumanie. La Commission a notamment été sensible au projet "Leuven Mindgate" qui depuis 2016, s'efforce de faire connaître à l'étranger les points forts de la ville afin d'y attirer davantage d'entreprises, d'investisseurs et de talents. Elle a également apprécié Leuven 2030, une association qui stimule les habitants, les écoles, les entreprises, les organisations ainsi que les pouvoirs locaux à travailler ensemble afin d'atteindre à cette date la neutralité climatique. Mais ce qui a surtout séduit la Commission, c'est le modèle de gouvernement innovant développé par la Ville qui offre à ses citoyens la chance de s'impliquer dans des processus de décisions critiques, a commenté Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'Innovation.