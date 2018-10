Les relations commerciales avec le Portugal en augmentation

Le Portugal a connu en 2017 une croissance du Produit Intérieur Brut plus élevée que la Belgique (2,5%, contre 1,7%). Après une grave crise économique entre 2009 et 2013, le pays se redresse et son taux de chômage a atteint l'année dernière 9,7% (11,2% un an auparavant). En 2017, la Belgique représentait 4,1% de l'ensemble des exportations des pays membres de l'Union européenne à destination du Portugal, soit 2,1 milliards d'euros. Ces exportations belges sont en augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente.

La balance commerciale entre la Belgique et le Portugal est traditionnellement excédentaire pour notre pays. Elle s'élevait ainsi à 878 millions d'euros en 2017. L'année dernière, deux secteurs valaient à eux seuls plus d'un tiers des exportations de marchandises vers le Portugal: les produits chimiques (18,2%) et le matériel de transport (15,6%). Pour les trois premiers mois de l'année 2018, la croissance des exportations s'est intensifiée, avec une augmentation de 9,9% en comparaison avec la même période de 2017.

Dans l'autre sens, la Belgique a importé du Portugal des marchandises pour un montant de 1,2 milliard d'euros en 2017, en augmentation de 1,2% par rapport à l'année précédente. Ces importations sont à nouveau en croissance depuis 2016, signe de la reprise économique du Portugal. Pour les trois premiers mois de l'année 2018, elles ont toutefois enregistré un très léger recul de 0,1% par rapport à la même période en 2017. L'année dernière, les produits les plus importés en provenance du Portugal étaient les produits chimiques (12,7%), devant le matériel de transport (12,6%).