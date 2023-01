Les prix du pétrole sont en baisse depuis le début de l'année. Mercredi encore, les prix ont baissé. La vague de contaminations au coronavirus en Chine explique en partie cette situation.

Le prix du baril Brent de la mer du Nord a baissé de 48 cents à 81,62 dollars. Le Brent a déjà perdu environ 4 dollars depuis le 1er janvier. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain coûte encore 76,42 dollars, soit une baisse de prix de 51 cents.

L'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus en Chine - le plus grand importateur mondial de pétrole - fait craindre un ralentissement économique et donc une baisse de la demande. Les besoins en pétrole sont également moins importants en raison des températures exceptionnellement douces en Europe. En outre, il est possible que les États-Unis n'échappent pas à la récession, ce qui entraînera également une baisse de la demande.

Le prix du baril Brent de la mer du Nord a baissé de 48 cents à 81,62 dollars. Le Brent a déjà perdu environ 4 dollars depuis le 1er janvier. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain coûte encore 76,42 dollars, soit une baisse de prix de 51 cents. L'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus en Chine - le plus grand importateur mondial de pétrole - fait craindre un ralentissement économique et donc une baisse de la demande. Les besoins en pétrole sont également moins importants en raison des températures exceptionnellement douces en Europe. En outre, il est possible que les États-Unis n'échappent pas à la récession, ce qui entraînera également une baisse de la demande.