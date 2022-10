Les prix à la consommation ont progressé de 14,5% en glissement annuel en septembre aux Pays-Bas, un nouveau record en raison de la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, ont révélé jeudi des chiffres officiels.

Les Pays-Bas, cinquième économie de l'UE, ont désormais l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe alors qu'ils tentent de mettre fin à leur dépendance au gaz russe. L'augmentation de 14,5% en glissement annuel en septembre intervient après que l'inflation a atteint 12% en août, ce qui était alors un record.

"La hausse de l'inflation est principalement due à l'évolution des prix de l'énergie", a déclaré l'Office central néerlandais des statistiques (CBS) dans un communiqué. "L'énergie était 200% plus chère en septembre qu'au même mois l'année dernière", contre 151% en août, a souligné l'Office.

L'évolution des prix de l'éducation après la fin d'une aide gouvernementale mise en place l'année dernière en raison de la pandémie a également eu un effet haussier sur l'inflation, tout comme les prix de l'habillement (+8%).

Selon l'indice des prix à la consommation harmonisé avec l'Union européenne (HICP), a précisé le CBS, les prix à la consommation ont progressé de 17,1% en septembre aux Pays-Bas.

L'inflation dans la zone euro a encore bondi en septembre pour atteindre 10% sur un an, un nouveau record qui met les dirigeants européens sous pression pour agir plus vite et plus fort.

Le gouvernement néerlandais a annoncé en septembre un paquet "sans précédent" de 17,2 milliards d'euros pour aider les citoyens confrontés à l'inflation et aux coûts énergétiques énormes.

Le roi néerlandais Willem-Alexander a été hué par certains dans la foule lors de l'ouverture du Parlement en septembre, alors que les sondages d'opinion montrent une baisse de confiance dans le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte.

