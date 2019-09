Les vacances terminées, les économistes y vont chacun de leur petite théorie pour prédire la récession. Elle est imminente et aura des conséquences considérables, crient-ils à l'unisson.

Pour Georges Ugeux, le Belge qui s'est hissé à la présidence du New York Stock Exchange, elle frappera en 2020. Un avis que partage Nouriel Roubini, alias Dr Doom. Le prix Nobel d'économie Robert Shiller estime lui aussi que l'expansion persistante de l'économie et des marchés d'actions, à laquelle vient se greffer la faiblesse des taux d'intérêt, augmente fortement les risques de récession. La croissance mondiale perdra 75 points de base au cours des six prochains trimestres à en croire les analystes d'UBS, qui annoncent " une récession mondiale, comparable à la crise du crédit en Europe et l'effondrement du marché du pétrole dans les années 1980 ". En outre, l'inversion de la courbe des taux (les taux courts sont alors supérieurs aux taux longs), nous disent les économistes, indique l'arrivée imminente de la t...