Les "gilets jaunes" plus sensibles aux théories du complot

23% des "gilets jaunes" sont notamment d'accord quand on leur demande si l'attentat du marché de Noël à Strasbourg est "une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français et créer de l'inquiétude dans la population en plein mouvement des gilets jaunes", contre 10% des Français en moyenne.

19% considèrent qu'il subsiste "des zones d'ombre", 48% que l'attentat a bien été perpétré par Chérif Chekatt (contre 63% des Français), et 10% ne se prononcent pas.

Au moment de l'enquête, fin décembre 2018, 18% des 1.700 personnes interrogées se réclamaient des gilets jaunes. Les personnes disant "soutenir les gilets jaunes" (50% des personnes interrogées) ont des positions proches de la moyenne nationale sur la question de l'attentat de Strasbourg.

Cette propension des "gilets jaunes" à favoriser la théorie d'un "contre-feu" "peut certes en partie s'expliquer par le fait qu'un certain nombre des figures de proue du mouvement ont clairement mis en doute la version officielle", analyse Jérôme Fourquet de l'Ifop. "Le climat de tension inhérent à chaque mobilisation a sans doute également joué un rôle.

Interrogées sur les théories les plus connues, 62% des personnes se définissant comme "gilets jaunes" souscrivent notamment à l'idée selon laquelle "le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins", contre 43% des Français en moyenne.

46% adhèrent à la théorie du "grand remplacement" ("l'immigration est organisée délibérément par nos élites pour aboutir au remplacement de la population européenne"), contre 25% des Français. De la même manière, 44% se disent d'accord avec l'idée selon laquelle il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale (contre 22% des Français).

Les personnes se définissant comme "gilets jaunes" se caractérisent par un recours massif aux réseaux sociaux et aux sites de vidéos en ligne, où circulent ces théories. Quand ils s'informent en ligne, 59% disent utiliser d'abord les réseaux sociaux (contre 37% de l'ensemble des Français) avant les portails d'actualité ou les sites des grands médias.

L'étude a été réalisée via un questionnaire en ligne du 21 au 23 décembre 2018, auprès d'un échantillon de 1.506 personnes représentatif de la population française adulte, constitué selon la méthode des quotas et complété par un second échantillon de 254 personnes de moins de 35 ans (dont les résultats ont été ramenés à leur poids réel dans la population).