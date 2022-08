Une campagne nationale destinée à économiser l'énergie appelle les Finlandais à réduire d'un degré la température habituelle de leur chauffage l'hiver prochain et à diminuer le temps passé sous la douche et dans leurs chers saunas.

Cette campagne, appelée "un degré de moins", doit être lancée le 10 octobre, a déclaré à l'AFP Kati Laakso, porte-parole de Moriva, agence d'Etat pour la promotion de l'énergie durable.

Elle intervient alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie - grand fournisseur de gaz en Europe - a provoqué une crise énergétique de grande ampleur. Les Finlandais seront encouragés non seulement à baisser d'un degré la température habituelle de leur chauffage et à prendre moins de douches, mais aussi à passer moins de temps dans leurs saunas.

Les saunas sont une véritable institution en Finlande, où il existe quelque trois millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants. Les Finlandais ont l'habitude de prendre ces bains nus et ensemble à une température d'environ 85 degrés celsius. Les Finlandais seront également encouragés à ne plus chauffer leurs garages et à utiliser le moins possible leurs objets connectés.

"Ce sont juste des possibilités. Nous espérons que les gens comprendront que nous avons devant nous un hiver difficile et suivront volontairement ces conseils", a souligné Kati Laakso.

C'est la première fois qu'une campagne nationale destinée à économiser l'énergie est lancée en Finlande depuis la crise pétrolière des années 1970.

