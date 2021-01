Les compagnies aériennes et les entreprises touristiques essuient des pertes en Bourse

Les bourses ont ouvert globalement à la baisse vendredi. Les inquiétudes sur les nouveaux variants du coronavirus et leurs conséquences pèsent sur les marchés. Les compagnies aériennes et acteurs du secteur touristique ont essuyé des pertes par crainte que les voyages non essentiels soient réduits.