Près de huit commerçants indépendants sur dix ont le sentiment de jouer leur survie lors des soldes d'hiver qui débutent ce mardi. C'est ce qui ressort du dernier sondage de l'Union des Classes Moyennes (UCM).

Plus de quatre commerçants sur dix (42,8%) déclarent auprès de l'UCM avoir déjà fait des promotions en décembre. Cela pourrait amortir le choc des prévisions négatives.

Car l'humeur n'est clairement pas à la fête. Selon le sondage de l'UCM, environ deux marchands sur trois (64,2%) affirment que leur chiffre d'affaires a reculé ces six derniers mois.

Plus de trois sur quatre (76,1 %) craignent aujourd'hui de devoir mettre la clef sous le paillasson. Avant la crise sanitaire, en 2019, seuls 5,2% des interrogés en étaient arrivés à ce point.

Les causes du déclin actuel sont multiples d'après l'enquête: baisse du pouvoir d'achat des clients, hausse des facteurs d'énergie, indexation du salaire des collaborateurs et incertitude liée à l'actualité géo-politique.

"Il ne faut évidemment pas non plus sous-estimer l'influence des achats en ligne qui sont toujours en hausse" ajoute le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).

De son côté, le SNI promet déjà des démarques exceptionnelles. Selon le SNI, quatre commerçants sur cinq (81%, contre 69% l'année dernière) commenceront avec une remise de minimum 30%. Pour un sur cinq (21%), il s'agira même de réductions immédiates de 50%.

