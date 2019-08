L'accord de gouvernement régional prévoit d'octroyer 4 euros/heure aux demandeurs d'emploi en formation. Un incitant décisif ou une prime à l'inactivité ? Les avis sont partagés.

"Etre payé pour se former, c'est quand même un peu le monde à l'envers. " Le ministre wallon de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR) est remonté contre une disposition de l'accord de gouvernement bruxellois qui prévoit d'octroyer 4 euros/h, en plus de l'allocation de chômage, aux demandeurs d'emploi qui suivent une formation professionnalisante. " Je crains que cela ne renforce le carrousel des formations, sans aucun impact sur le marché du travail, poursuit le ministre wallon. Certains préféreront rester au chômage et aligner les formations plutôt que de réellement chercher du travail. "

...