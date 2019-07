Les catastrophes naturelles ont causé pour 42 milliards de dollars de dégâts dans le monde au premier semestre 2019, indique mardi le réassureur Munich Re.

Les catastrophes les plus coûteuses ont été les tornades et orages aux Etats-Unis ainsi que les chutes de grêle en Allemagne. Les inondations en Iran ainsi que les tempêtes en Inde et au Bangladesh ont également provoqué des nombreux dégâts. Selon Munich Re, 370 catastrophes naturelles ont été comptabilisées sur les six premiers mois de l'année, coûtant la vie à 4.200 personnes. Les cyclones Idai et Kenneth au Mozambique, Malawi et Zimbabwe ont provoqué à eux seuls la mort de 1.000 personnes.