L'appel à la sobriété énergétique lancé à la population allemande semble être tombé dans l'oreille d'un sourd. L'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) a prévenu jeudi qu'au contraire, elle constatait une augmentation de la consommation de gaz.

Selon le patron de la Bundesnetzagentur, Klaus Müller, "la consommation de gaz a trop rapidement augmenté la semaine dernière". Au cours de la semaine du 26 septembre, le régulateur a constaté une consommation moyenne de 618 GWh de la part des ménages et des petites entreprises, soit une hausse de 10% par apport à la consommation moyenne au cours de cette semaine sur la période 2018-2021.

La consommation industrielle est également trop importante, à 1.370 GWh, ce qui est environ deux pour cent de plus que la moyenne de 2021.

Pour Klaus Müller, il va pourtant falloir que les familles, les PME et l'industrie trouvent un moyen de réduire la consommation énergétique de quelque 20%, sinon la situation deviendra difficile. "La situation peut devenir très grave si notre consommation de gaz ne diminue pas sensiblement", résume-t-il.

Ménages et petites entreprises représentent environ 40% de la consommation de gaz outre-Rhin, les 60% restants revenant à l'industrie.

