De janvier à septembre, le nombre des immatriculations de nouvelles motos et scooters a augmenté de 1,6%, soit 22.035 deux-roues, indique vendredi la Febiac, la fédération du secteur automobile. Le nombre de motos et scooters immatriculés en Belgique frôle désormais le seuil des 500.000 unités (499.100 unités).

Les immatriculations de nouvelles motos sont en hausse dans les provinces touchées par les embouteillages: une croissance de 16,5% à Anvers, de 13,3% en Flandre orientale et de 11,4% en Brabant flamand.

Avec un volume de 5.640 unités, les scooters (inférieurs et supérieurs à 125cc) représentent un peu plus du quart des immatriculations. Le segment basic/roadster (modèles de type naked ou semi-naked) représente 23,8% des immatriculations, notant une augmentation de 5,8%. Les trails (motos de tourisme équipées d'un guidon large et assurant une position de conduite droite et une bonne vision sur la route) constituent 17,5% des immatriculations (+10,9%). Ces trois catégories représentent 67% du total.

Dans le top 10 des marques, BMW occupe la première place, suivi de Yamaha, Honda, Kawasaki et Piaggio (Vespa).