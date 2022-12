L'agence flamande des routes et de la circulation (AWV), effectuera des travaux les soirs des mercredi 14 et jeudi 15 décembre sur le viaduc de Vilvoorde. L'agence déconseille d'emprunter le ring au nord de Bruxelles ainsi que le viaduc pendant la durée des travaux.

L'agence effectuera des travaux de maintenance sur les joints du viaduc. Pour que tout puisse se dérouler en sécurité, deux des trois bandes de circulation seront fermées, alternativement sur le ring externe direction Grand Bigard et sur le ring interne direction Zaventem.

Les travaux débuteront le 14 décembre à 21h00. L'entrepreneur travaillera jusqu'à 05h00 le lendemain, d'abord sur le ring externe ensuite sur le ring interne.

Le 15 décembre, les travaux commenceront également à 21h00 et se clôtureront le lendemain matin, à 05h00.

Les travaux se feront ensuite à l'envers, le ring externe sera traité avant le ring interne.

L'AWV s'attend à ce que le pic de nuisance ait lieu le premier soir. Dans la matinée du 15 décembre, deux bandes de circulation du ring interne seront fermées. Entre 04h00 et 05h00, une nuisance supérieure à la normale sera remarquée dans cette dans cette direction. Le scénario se répètera dans la deuxième soirée, cette fois dans l'ordre inverse.

