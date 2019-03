"Le test peu concluant (pour l'instant) du revenu universel"

Jusqu'à présent, aucun pays n'a introduit un tel revenu inconditionnel. Par contre, des initiatives plus ou moins adroites sont lancées. Ainsi, l'Italie devrait introduire un revenu citoyen dès le mois d'avril. Ce revenu était la mesure phare du mouvement populiste 5 Etoiles, maintenant au pouvoir. Mais la réalité budgétaire et les exigences de la Ligue du Nord, son alliée au pouvoir, en ont éliminé la substance. D'une part, au lieu de réduire la bureaucratie, le revenu citoyen nécessite de nouvelles institutions pour examiner plus d'un million de dossiers afin de déterminer ceux qui y auront droit et dans quelle ampleur (le montant est variable en fonction de certains critères). D'autre part, le revenu est conditionné à la recherche d'un emploi, et le bénéficiaire ne peut refuser plus de trois propositions d'emplois en l'espace de 18 mois. Il s'agit donc davantage d'un revenu d'intégra...