Le taux de chômage au plus bas depuis 2008 dans la zone euro

Le taux de chômage s'est établi à 7,6% dans la zone euro en avril dernier. Il s'agit d'une baisse par rapport au mois d'avril de l'an dernier (8,4%), mais surtout du taux de chômage le plus bas depuis 2008, ressort-il mardi des données de l'Office statistique européen Eurostat. Dans l'Union européenne des 28, le taux de chômage atteignait fin avril 6,4%, contre 7% un an plus tôt.

Eurostat estime qu'en avril dernier, 15,802 millions d'homme et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,529 millions dans la zone euro. Les taux de chômage les plus bas ont été enregistrés en République tchèque (2,1%), en Allemagne (3,2%) et aux Pays-Bas (3,3%), tandis que la Grèce (18,5% en février - derniers chiffres), l'Espagne (13,8%) et l'Italie (10,2%) occupaient toujours le trio de tête des plus importants taux de chômage. Sur l'année écoulée, tous les pays ont cependant vu le chômage baisser, à l'exception du Luxembourg, de la Pologne et du Danemark. Concernant le chômage des jeunes, il est également en baisse tant dans l'UE28 (de 15,4 à 14,2%) que dans la zone euro (17,2 à 15,8%).