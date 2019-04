Le taux de chômage était de 7,7% dans la zone euro en mars et de 6,4% dans l'UE28, annonce mardi Eurostat, l'office européen des statistiques.

Eurostat estime qu'en mars 2019, 15,907 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE28, dont 12,630 millions dans la zone euro. Comparé à mars 2018, le chômage a baissé de 1,430 million de personnes dans l'UE28 et de 1,172 million dans la zone euro. Les pays avec les taux de chômage les plus importants étaient en mars: la Grèce (18,5%), l'Espagne (14%), l'Italie (10,2%) et la France (8,8%). A l'inverse, la Tchéquie (1,9%), l'Allemagne (3,2%), les Pays-Bas (3,3%) ou encore la Pologne (3,4%) comptaient parmi les pays ayant les plus faibles taux de chômage. Selon Eurostat, le taux de chômage était de 5,7% en Belgique.